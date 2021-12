RVD kondigt eerste bezoek Beatrix aan na coronaherstel

Prinses Beatrix begint het nieuwe jaar met een bezoek aan Zaandam. Op 15 januari is ze bij het 50-jarig jubileum van het Gilde van de Vrijwillige Molenaars, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het is het eerste aangekondigde bezoek van Beatrix sinds ze hersteld is van corona.

De 83-jarige Beatrix verbleef vorige week in quarantaine nadat ze het coronavirus had opgelopen. Het virus werd vlak na haar vierdaagse werkbezoek aan Curaçao geconstateerd. De prinses, die al een boosterprik had ontvangen, had geen ernstige ziekteverschijnselen. Koning Willem-Alexander vertelde vorige week dat het “helemaal top” met haar ging.

Bij de jubileumviering van het Gilde van de Vrijwillige Molenaars opent Beatrix in het Zaans Museum het Jaar van de Molenaar.