RVD, politie en OM zeggen niets over zorgen veiligheid Amalia

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de politie noch het Openbaar Ministerie (OM) willen ingaan op berichtgeving van De Telegraaf over de verhoogde beveiliging van prinses Amalia. Misdaadjournalist John van den Heuvel schreef zaterdagochtend in de krant dat er “nieuwe signalen” zouden zijn dat “kopstukken van de Mocro-maffia” het op haar hebben gemunt.

De RVD, de politie en het OM laten weten geen uitspraken te doen over beveiliging.

Van den Heuvel schrijft dat de politie en het Openbaar Ministerie zich zorgen zouden maken over de veiligheid van de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die sinds kort in Amsterdam woont. “Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag,” schrijft Van den Heuvel.

Daarnaast zouden er zorgen bestaan over de veiligheid van premier Mark Rutte, schrijft de misdaadjournalist. Volgens de “nieuwe signalen” zouden criminelen het “op een van hen”, dus op de prinses of Rutte, hebben voorzien.