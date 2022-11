RVD zegt niet of koning net als Charles een ‘winterbonus’ geeft

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt niet of koning Willem-Alexander, net als zijn Britse collega Charles, zijn medewerkers een extra bonus geeft om alle hoge prijzen van dit moment het hoofd te bieden.

“Op specifieke vragen met betrekking tot de uitgaven van de Dienst Koninklijk Huis kunnen we geen antwoord geven”, meldt de dienst in een korte verklaring. “Dit vanwege de grondwettelijke vrijheid die de koning heeft om zijn ‘Huis’, met inachtneming van het openbaar belang, in te richten.” Hieruit vloeit voort dat handelingen en uitgaven die hieronder vallen niet openbaar zijn, “tenzij zij het openbaar belang raken”.

Britse media meldden afgelopen week dat koning Charles zijn personeel binnenkort een extra bonus van minimaal 600 pond (bijna 700 euro) geeft. Volgens The Sun wil de Britse vorst zo zijn medewerkers een helpende hand bieden in deze tijden van stijgende prijzen. De bonus geldt voor alle medewerkers aan het hof. De extra toelage kost Charles tienduizenden ponden. De koning zal de bijdrage deels bekostigen uit zijn eigen inkomen.

De hoogte van de bonus hangt af van het gewone inkomen van de personeelsleden. Medewerkers die meer dan 30.000 pond per jaar verdienen, krijgen een paar honderd pond minder bonus.