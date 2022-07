RVD zwijgt over Amsterdamse corpsplannen prinses Amalia

Het is niet bekend of prinses Amalia zich daadwerkelijk bij het studentencorps in Amsterdam aansluit. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil daar niet op reageren. De 18-jarige prinses liet in haar biografie weten dat ze dat graag zou willen. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) kwam daags voor de fysieke inschrijving in het nieuws wegens vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens de lustrumviering.

De RVD wil niet reageren op de vraag of de recente gebeurtenissen invloed hebben op de keuze van Amalia. De studententijd van de troonopvolgster wordt beschouwd als een privékwestie.

Maandag maakte Heleen Vos, voorzitter van A.S.C./A.V.S.V., bekend dat er een onderzoek wordt ingesteld naar A.S.C./A.V.S.V., in de volksmond “het koor”. Honderden leden voelen zich onveilig na speeches tijdens het lustrum. Daarbij zou naar vrouwen zijn verwezen als “sperma-emmers” en zij zouden “niks en niks meer zijn dan een hoer”. Mannen zouden “de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. Een bestuurslid van de vereniging zou, naast het doen van eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken, de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade hebben genoemd en de verenigingsleden zien als verheven boven de samenleving.

In het boek van Claudia de Breij vertelde de prinses dat ze sowieso bij het corps zou willen. “Met een jaarclub, alles erop en eraan.” Aangezien de prinses in september begint aan haar studie politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam, zou A.S.C./A.V.S.V. de vereniging zijn waarbij Amalia zich aansluit.