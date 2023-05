School in Wales gaat gevoel voor humor prinses Leonor missen

Het United World College of the Atlantic in Wales gaat het “gevoel voor humor” van de Spaanse prinses Leonor missen nu ze de school na twee jaar gaat verlaten. Het Spaanse hof Casa Real deelt zaterdag enkele woorden die haar mentor over de 17-jarige troonopvolgster zei tijdens de traditionele afsluiting van de examenperiode.

“Je liefde voor zinvolle gesprekken kent geen grenzen. Je niet-aflatende passie voor leren, mensen begrijpen en verschillende perspectieven verkennen, heeft je UWC-ervaring echt verrijkt”, zei de mentor volgens Casa Real over de prinses van Asturië. “We zullen je gevoel voor humor missen.”

Koning Felipe en koningin Letizia waren zaterdag met prinses Sofia aanwezig bij de Graduation Leave. Leonor deed enkele weken geleden examen voor het Internationaal Baccalaureaat, een internationale vorm van voortgezet onderwijs. De Spaanse prinses zat in de klas bij de Nederlandse prinses Alexia, die zaterdag ook vierde klaar te zijn met de examens. Voor haar waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Wales afgereisd.

Leonor begint na haar zomervakantie aan haar militaire opleiding. Wat prinses Alexia gaat doen bij terugkeer uit Wales, is nog niet bekend.