Serie over Máxima al verkocht aan Duitsland

De serie Máxima is al voordat de eerste aflevering in het voorjaar van 2024 in Nederland te zien is, verkocht aan RTL in Duitsland. Dat maakten Videoland en producent Millstreet Films maandag bekend. Zij vertoonden beelden van de serie aan buitenlandse geïnteresseerden tijdens het tv-festival MIPCOM in Cannes.

De zesdelige serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt.

De hoofdrol wordt gespeeld door de Argentijnse actrice Delfina Chaves. De Nederlandse acteur Martijn Lakemeier speelt Willem-Alexander. Elsie de Brauw en Sebastian Koch zijn te zien als koningin Beatrix en prins Claus. Koningin Máxima heeft in gesprek met RTL Boulevard al gezegd niet van plan te zijn de serie te gaan kijken.