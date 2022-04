Sfeer weer ‘als vanouds’ op festivals tijdens Koningsdag

Festivalbezoekers beleven deze Koningsdag na twee corona-edities weer als “vanouds”, laat een woordvoerster van het festival Kingsland weten. Kingsland wordt op verschillende plekken in het land georganiseerd, waaronder in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. “Je merkt dat iedereen het heeft gemist. Het is erg gezellig”, aldus de woordvoerster.

Prins Floris is een van de dj’s die op het festival in Amsterdam draait vanaf 17.00 uur. Naast Floris treden onder anderen ook Martin Garrix, Sunnery James & Ryan Marciano en Kris Kross Amsterdam op. Maar de festivaldag is volgens de woordvoerster echt een succes “als zometeen het record knuffelen is gehaald! Als wij zien dat iedereen zo aan het genieten is dan is het voor ons compleet”.

Ook op het Chasséveld in Breda is het met 538 Koningsdag “één groot feest”, aldus een woordvoerster van Radio 538. De 40.000 bezoekers, de dj’s en artiesten hebben het volgens de woordvoerder ontzettend gemist om “los te gaan”. Op 538 Koningsdag treden de komende uren onder meer Afrojack, Snollebollekes, Davina Michelle en Becky Hill op.