Spaanse media rukken uit voor afscheid Willem-Alexander en Felipe

Spaanse media waren woensdagochtend massaal aanwezig bij het afsluitende bezoek van koning Willem-Alexander en de Spaanse koning Felipe in Málaga. Zo‘n veertig Spaanse fotografen en journalisten stonden de twee vorsten op te wachten in de haven van de Spaanse stad. Na het bezoek aan de haven vertrok koning Willem-Alexander weer naar Nederland.

Het bezoek van Willem-Alexander, dat in het teken stond van verscheidene waterstofprojecten, werd op de voet gevolgd door de Spaanse media. Bij vertrek van Felipe bij enkele onderdelen dunde het groepje fotografen en journalisten echter flink uit: dan bleef er naast de enkele Nederlandse media nog een klein Spaans gezelschap over. Wanneer Felipe wel aanwezig was, was het dringen voor een foto.

In de havenplaats Algeciras werd onder meer gesproken over de samenwerking tussen de haven van Málaga en de haven van Rotterdam. De route is een belangrijke weg voor het verschepen van waterstof. Vanuit daar kan waterstof naar Noordwest-Europa worden geëxporteerd.

Samen met klimaatminister Rob Jetten bezocht Willem-Alexander twee dagen lang verscheidene waterstofprojecten in de deelstaten Castilië-La Mancha en Andalusië. Spanje is een belangrijke leverancier van groene waterstof in Europa. Willem-Alexander houdt zich regelmatig bezig met onderwerpen rond schonere energievoorziening. In zijn podcast Door de ogen van de Koning sprak hij recent ook over het belang van waterstof. “Op allerlei manieren kan waterstof een hele belangrijke rol spelen in onze schone energievoorziening in de toekomst die we echt nodig hebben, met de klimaatverandering en bijna 8 miljard mensen op deze wereld”, zei hij.