Staatsbezoek België klaar, koningspaar met trein naar Den Haag

Het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België is voorbij. Het koningspaar nam al afscheid van het Belgische koningspaar bij een afscheidsceremonie, maar heeft het laatste onderdeel nu ook afgerond. Dat betekent dat het koningspaar vanaf Antwerpen per trein terugkeert naar Den Haag, het allerlaatste ritje dat het koningspaar maakt met de koninklijke trein.

Het laatste onderdeel was een ontmoeting met enkele tientallen Nederlanders die in België wonen en met medewerkers van de ambassade. De ontmoetingen vond plaats in de voormalige Handelsbeurs. Tot slot gaven de ambassadeur en koning Willem-Alexander nog een korte toespraak. Daarin benadrukte de koning dat de Belgen “onze broers” zijn en “onze vrienden”.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen dinsdag in de hoofdstad Brussel aan hun staatsbezoek aan België. Het koningspaar bracht van dinsdag tot en met donderdag een bezoek aan het land, op uitnodiging van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, en deed naast Brussel onder meer Waterloo, Leuven en Antwerpen aan. Thema’s als leefbaarheid, het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van een veilige samenleving kwamen dit bezoek aan bod.

Na de laatste treinrit gaat het koninklijke rijtuig naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen in de toekomst de gewone trein pakken als ze ergens per spoor naartoe gaan, liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) eerder weten. De koninklijke trein werd zo’n 160 jaar ingezet voor binnen- en buitenlandse reizen van het staatshoofd en voor het vervoer van staatshoofden die Nederland bezochten.