Steenwijkerland steunt brief van Meike aan koning over feestweek

De gemeente Steenwijkerland juicht het initiatief van de 9-jarige inwoonster Meike toe om koning Willem-Alexander te vragen de stad Blokzijl tijdelijk weer stadsrechten te verlenen. Dat laat een woordvoerder van Steenwijkerland, waar Blokzijl onder valt, desgevraagd weten.

Meike Lotterman stuurde de koning een brief met dit verzoek, ter gelegenheid van de grote feesten die in september plaatsvinden omdat Blokzijl 350 jaar bestaat. De stad kreeg in 1672 stadsrechten vanwege de betoonde moed in de strijd tegen de bisschop van Münster. Maar op aandringen van de nabijgelegen stad Vollenhove, die haar macht zag tanen, werden de rechten drie jaar later weer ontnomen. Meike gunt het haar stad deze rechten toch weer te krijgen.

“We vinden het een ontzettend leuke, spontane actie”, aldus een woordvoerder van Steenwijkerland. “En we zouden het fantastisch vinden als de koning aandacht zou schenken aan de festiviteiten in Blokzijl.” De gemeente merkt echter wel op dat stadsrechten al lange tijd niet meer bestaan en niet meer verleend worden. “Het zou dus sowieso om een symbolische toekenning gaan. Maar we steunen Meike onvoorwaardelijk. Het is heel mooi dat jonge burgers zich zo betrokken tonen bij de stad en het jubileum.”

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) kon maandag nog niet reageren op de vraag van Meike.