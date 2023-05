Streekbezoek Texel is afgesloten bij Strandpaviljoen Paal 9

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun bezoek aan Texel dinsdag afgesloten bij Strandpaviljoen Paal 9. Het koningspaar vertrok erna per helikopter naar Vlieland om het tweedaagse streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden voort te zetten.

De koning en koningin werden op hun korte wandeling richting het strandpaviljoen op Texel begroet door zo’n dertig inwoners van Texel die hen in de stromende regen stonden op te wachten. De koning schudde enkele handen. Eenmaal binnen ontmoette het paar zogenoemde hulpstrandvonders: zes mensen die dag en nacht klaarstaan voor als er iets gebeurt op zee. Aan het eind van het gesprek overhandigden ze de koning en koningin een boek vol “stoere verhalen van de strandjutters van Texel”.

Daarna ging het koningspaar in gesprek met vrijwilligers van Texel Plastic Vrij. Hierbij kregen ze een oorkonde uitgereikt met bijpassend petje en t-shirt. Ook ontvingen ze een peukenbakje, een meeneemasbakje om Texel zwerfpeukenvrij te houden.

Aan het eind van hun bezoek aan Texel praatten ze met jongeren en vrijwilligers over het Texelse verenigingsleven. Ze hadden het over sport en onderwijs op het eiland, maar ook over problemen tussen Texelaars en toeristen die wat luid kunnen zijn. Willem-Alexander benadrukte hierbij dat toeristen de lokale cultuur wel moeten respecteren.

Het koninklijk paar liep vervolgens naar het nabijgelegen hoofdstrandpaviljoen om het bezoek af te sluiten. Máxima ging hier nog snel even op de foto met een paar enthousiaste Texelaars. Voordat ze in de bus stapten richting het vliegveld namen ze in het hoofdstrandpaviljoen de tijd voor nagesprekken met iedereen die heeft meegewerkt aan het Texelse streekvervoer.