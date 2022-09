Studententijd prinses Amalia in Amsterdam van start

Prinses Amalia begint maandag aan een nieuwe periode in haar leven: haar studententijd. Volgens de academische kalender van de Universiteit van Amsterdam, waar de prinses haar studie gaat volgen, begint het nieuwe collegejaar op 5 september.

De 18-jarige prinses had afgelopen jaar een tussenjaar en gaat in Amsterdam de studie politics, psychology, law and economics (PPLE) volgen. Volgens de kalender zouden haar eerste tentamens in de laatste week van oktober plaatsvinden. De studententijd van Amalia wordt als privékwestie beschouwd en daarom wordt er weinig over naar buiten gebracht. Wel maakte het hof bekend dat Amalia ook naar Amsterdam verhuist.

Met haar keuze om naar Amsterdam te gaan, kiest Amalia voor een ander pad dan haar vader en oma. Willem-Alexander studeerde geschiedenis in Leiden. Zijn moeder volgde aan die universiteit colleges in onder meer de theoretische en toegepaste sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Ook Beatrix’ moeder Juliana studeerde in Leiden.

Recent kwam de studententijd van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima al even in het nieuws vanwege de misstanden bij het Amsterdamse corps waar Amalia zich had willen aansluiten. In een uitgelekte video van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.), zoals het corps voluit heet, zeiden enkele mannelijke leden onder meer dat vrouwen “sperma-emmers” en “niks en niks meer dan een hoer” zijn. Kort daarna liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat Amalia zich niet aansluit bij het corps. Een reden werd niet gegeven.