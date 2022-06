Tandemspringer Máxima: koningin mag trots op zichzelf zijn

Adjudant Mark mocht koningin Máxima woensdag begeleiden tijdens haar allereerste parachutesprong ooit. Hij noemde het “een unieke ervaring”, maar was na afloop behoorlijk nuchter over de sprong. “Ik ben net zo professioneel als met iemand anders. Dezelfde focus, dezelfde concentratie”, vertelde hij na de zachte landing.

“Ik heb haar wel een beetje gerustgesteld, maar ze deed precies zoals we het hadden gebrieft. Ze had de juiste houding. Ze mag zeker trots zijn”, aldus Mark, wiens achternaam wegens privacyredenen achterwege blijft. Zelf heeft hij in zijn carrière al veel sprongen gemaakt, maar nog nooit met iemand van het koninklijk huis. “Het viel eigenlijk wel mee”, reageerde hij nuchter op de vraag of hij extra gespannen was omdat het om de koningin ging.

Koningin Máxima maakte de sprong tijdens haar bezoek aan de Defensie Para School, waar militairen worden opgeleid tot parachutespringers. Het was nog even de vraag of de sprong kon doorgaan, omdat het woensdagochtend hard regende. Tegen de middag klaarde het echter op, waardoor een gespannen koningin Máxima alsnog haar naaldhakken kon omwisselen voor een springpak en de sprong kon wagen.