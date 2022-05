Tentoonstelling vertelt aan hand van poppen over leven Juliana

Het Museum Borg Verhildersum in het Groningse Leens heeft een tentoonstelling gewijd aan het leven van koningin Juliana. In de tentoonstelling Juliana – een leven in poppen staan poppen die Juliana tijdens haar leven kreeg centraal.

Juliana kreeg tijdens haar leven meer dan zeshonderd poppen. Voor de expositie zijn 65 poppen uit de Koninklijke Verzamelingen geselecteerd. Ze kreeg poppen van hooggeplaatste personen, onder wie koning Harald van Noorwegen en de Amerikaanse presidentsvrouw Eleanor Roosevelt. Naast de geselecteerde poppen zijn er foto’s en videobeelden van Juliana te zien.

De expositie in het Museum Borg Verhildersum is tot en met 31 augustus te zien.