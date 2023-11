Theatercollectief Female Economy wint Cultuurfonds Prijs 2023

De Cultuurfonds Prijs 2023 gaat dit jaar naar het theatercollectief Female Economy. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. “Dit hechte, creatieve en unieke theatercollectief geeft het woord verbinding écht betekenis, door mensen van overal op onverwachte plekken samen te brengen en als deelnemer of publiek te betrekken bij fantastische voorstellingen”, stelt directeur Cathelijne Broers van het Cultuurfonds.

Het theatercollectief onder artistieke leiding van Adelheid Roosen en Ola Mafaalani bestaat dit jaar 25 jaar. Het speelde onder meer voorstellingen als De Gesluierde Monologen, Niet Meer Zonder Jou en De Oversteek. Tot het recentste werk behoren Vrouwen in Bad en Doula’s van de Stad. Op zijn website laat het collectief weten zeer dankbaar te zijn. “Innig dankbaar voor deze rake en gracieuze woorden en diep geroerd door deze kroon op het werk dat wij al 25 jaar in de wereld zetten: door kunst mensen met elkaar verbinden en een ieder uitnodigen voorbij vooroordeel, systeem en schaamte te kijken en zo een ander werkelijk te ontmoeten.”

De prijs wordt al sinds 2010 uitgereikt. In voorgaande jaren wonnen onder meer de Anne Frank Stichting (2022), IVN Natuureducatie (2021) en ISH Dance Collective (2020). Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. De prijs wordt op 20 november uitgereikt door koningin Máxima.

Het Cultuurfonds stond tot dinsdag bekend als het Prins Bernhard Cultuurfonds. Toen liet de organisatie weten verder te gaan met een naam “die past bij wie we nú zijn en met de focus op onze inhoud”, aldus directeur Cathelijne Broers. De beslissing volgde op het nieuws van oktober dat in het archief van prins Bernhard een NSDAP-pas was gevonden. Bernhard had daarvoor altijd ontkend lid te zijn geweest van de partij van Adolf Hitler.