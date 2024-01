Thomas Cammaert speelt Willem van Oranje in NTR-reeks

Acteur Thomas Cammaert is in de nieuwe NTR-serie Het verhaal van Nederland: Oranje Nassau te zien als Willem van Oranje. Dat vertelt hij woensdag in het AD. Cammaert treedt hiermee in de voetsporen van onder anderen Jeroen Krabbé, die de rol eerder in de beroemde televisieserie over het leven van de ‘Vader des Vaderlands’ vertolkte.

De 39-jarige Cammaert is heel blij met de rol. “We filmden een aantal nachtscènes in het historische stadhuis van Middelburg, uiteraard helemaal in de sfeer van die tijd. En ik dacht alleen maar: ik loop gewoon rond in Game of Thrones. Wat vond ik dat geweldig”, aldus de acteur.

De reeks over het vorstenhuis Oranje-Nassau telt acht afleveringen en is vanaf woensdag te zien. In de serie vertelt acteur Daan Schuurmans het verhaal vanaf het moment dat de eerste Nassaus voet op Nederlandse bodem zetten tot aan koning Willem-Alexander.

In het eerste seizoen van Het Verhaal van Nederland werd vorig jaar wekelijks een periode uit de geschiedenis van Nederland uitgelicht. De NTR werkt nu aan een derde reeks, over de stad Amsterdam.