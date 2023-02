Tijd tikt bij slavernijgesprek, maar Oranjes wíllen het afmaken

De tijd drong tijdens een gesprek tussen nazaten van tot slaaf gemaakten, prinses Amalia en het koningspaar op Curaçao De Oranjes stonden er echter op: ze wilden het gesprek afmaken, uitloop was geen probleem.

De nazaten vertelden met name over de tijd na de afschaffing van de slavernij in 1863. Een van de aanwezigen, Freddy Monte, vertelde over zijn grootvader, die vlak na de afschaffing van de slavernij werd geboren. Uit ‘protest’ sloeg hij een spijker in zijn voet, zodat hij niet meer gratis kon werken. Het was één van de vele vormen van protest uit die tijd, zo werd aan het koningspaar en de prinses uitgelegd. Prinses Amalia haalde tijdens het gesprek de Curaçaose vlag van tafel die tussen haar en andere tafelgasten stond: “zo kan ik u beter zien”.

De prinses en het koningspaar waren overduidelijk geïnteresseerd in de verhalen van de nazaten. Dat bleek vooral toen het gesprek wegens tijdsgebrek moest worden afgerond, terwijl nog drie nazaten hun verhaal moesten doen. “We willen het afmaken”, zei Máxima direct, waarop haar dochter benadrukte dat ook zij de verhalen wilde horen. “Jullie hebben de klok, maar wij hebben de tijd”, zei de koning. Daarop vertelden de nazaten nog kort hun verhaal.

Vlak voor het gesprek werd de koning door de directeur van Museo Tula, dat bij Landhuis Knip zit, gevraagd of hij het zou willen overwegen “als eerste koning” excuses voor de slavernij aan te bieden. Daarop zei de koning niets, maar knikte hij instemmend.