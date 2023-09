Tineke Schouten maakt na uitblinkerslunch weer sketch over Máxima

De nieuwe show van cabaretier Tineke Schouten gaat een sketch bevatten over koning Máxima. Dat vertelt de 69-jarige komiek in gesprek met De Telegraaf. Schouten was vrijdag op Paleis Noordeinde tijdens de uitblinkerslunch van het koningspaar. Hiervoor nodigen Willem-Alexander en Máxima mensen uit die bijzondere prestaties hebben verricht. Schouten won recent een belangrijke oeuvreprijs.

“Die hele belevenis op Paleis Noordeinde heeft me wel op een aantal ideeën gebracht voor de nieuwe show die ik nu aan het schrijven ben”, laat Schouten weten aan De Telegraaf. “In De Schouten schoenen aan, vanaf november te zien in de Nederlandse theaters, komt Máxima zeker weer voorbij.”

Het is niet de eerste maal dat Schouten een sketch over Máxima maakt. Achttien jaar geleden persifleerde de Utrechtse comedienne de vorstin ook al een keer. “Ik had wel íets van kritiek verwacht, maar in plaats daarvan kreeg ik applaus!”, vertelt Schouten.

Topkok

Zij waardeert de monarchie, legt ze uit in De Telegraaf: “Ik hou van tradities. Dus wat dat betreft is er voor mij niets veranderd. Wel heb ik nu zelf kunnen ervaren dat met name onze koning een zeer toegewijd persoon is. Hij is van alles op de hoogte, heeft humor en is reuzegezellig.”

Het eten op Paleis Noordeinde was trouwens erg goed, vertelt Schouten ook: “Ze hebben daar een topkok. Alles wordt heel smakelijk en fijntjes op grote schalen gepresenteerd. Het voelde alsof ik even in een sprookje was terechtgekomen.”