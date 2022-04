Toch nationale toost met Koningsdag, ook al doet koning niet mee

Ook dit jaar zullen met Koningsdag de Oranjeverenigingen weer een nationale toost organiseren, ondanks dat de koning daar zelf niet aan meedoet. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen spreekt van “een nieuwe traditie” en wil die graag in stand houden.

De nationale toost werd voor het eerst georganiseerd in 2020 vanwege de coronacrisis. Destijds veranderde Koningsdag in Woningsdag, omdat alle evenementen niet konden doorgaan en ook de nationale viering geschrapt werd. Vanuit Paleis Huis ten Bosch hief koning Willem-Alexander toen het glas en bedankte iedereen die het land draaiende hield tijdens de coronacrisis. Vorig jaar werd Koningsdag eveneens afgesloten met een nationale toost.

De Oranjebond heeft te horen gekregen dat vorig jaar de laatste keer was dat de koning eraan meewerkte. Toch willen de Oranjeverenigingen ook dit jaar om 16.00 uur een toost uitbrengen. “Laten we dat moment gebruiken om op de gezondheid van onze koning en van elkaar te toosten en zo deze feestelijke dag te omlijsten”, zegt de Goudse burgemeester en Oranjebond-voorzitter Pieter Verhoeve. Volgens hem heeft Nederland “zin in saamhorigheid” tijdens Koningsdag.

Verder meldt de Oranjebond dat er vragen binnenkomen of er woensdag ook de Oekraïense vlag gehesen mag worden uit solidariteit met de Oekraïners. “Dit mag natuurlijk in een vrij land”, zegt Verhoeve. “Koningsdag is echter een nationale feestdag. We kunnen het ons goed voorstellen dat mensen hun verbondenheid met Oekraïners willen vormgeven, bijvoorbeeld door het aanschaffen van zonnebloemen in huis.”

De Oranjebond roept mensen tevens op om foto’s van Koningsdag en -nacht in te sturen of via sociale media te delen onder de hashtag ‘kleingeluk’. Een jury met als voorzitter royaltyfotograaf Patrick van Katwijk zal uit de foto’s een winnaar kiezen.

De nationale viering staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid en vindt plaats in Maastricht, waar koning Willem-Alexander en zijn familie in 2020 al heen zouden gaan. Vorig jaar was het gezin in Eindhoven, zonder publiek.