Toeristenorganisatie Lech begrijpt keuze koninklijk gezin

De toeristenorganisatie in Lech vindt het jammer dat het traditionele fotomoment van de koninklijke familie daar in elk geval dit jaar niet doorgaat, laat een woordvoerster desgevraagd aan het ANP weten. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat het gezin alleen nog compleet op de foto wil en dat de fotosessies niet langer verbonden zullen zijn aan winter- en zomervakanties.

“Natuurlijk is het geweldig om dit soort fotomomenten hier in Lech te hebben, het is een soort traditie en het is altijd leuk om het te organiseren. Maar we begrijpen natuurlijk hun beslissing, die respecteren we ook.” De organisatie heeft vlak voor het fotomoment altijd nauw contact met de RVD, zegt de woordvoerster. “Zij lieten ons weten dat het wordt gecanceld.” De Rijksvoorlichtingsdienst gaat twee andere momenten kiezen waarop het gezin kan worden gefotografeerd.

Niet alleen vindt de toeristenorganisatie het leuk om het fotomoment te helpen organiseren en de koninklijke familie te ontvangen, ook is het goed voor de publiciteit. Toch benadrukt de woordvoerster dat dat niet de voornaamste reden is. “Het is goed voor de publiciteit, maar dat is niet onze focus. We willen het de familie vooral altijd naar de zin maken.”

In ieder geval is prinses Alexia dit jaar niet in Lech vanwege haar studie in Wales en mogelijk is ook prinses Amalia afwezig omdat zij dit jaar stages in het buitenland loopt. Ook speelt voor het besluit rondom Lech mee dat de RVD niet te veel fotografen bij elkaar wil brengen vanwege het coronavirus. Vorig jaar was de familie niet in Lech omdat Oostenrijk de skigebieden toen vanwege de coronamaatregelen alleen had opengesteld voor de eigen inwoners.