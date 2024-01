Tonny Media: podcastprijs ‘is heel erg voor de koning’

Titus van Dijk, oprichter van mediabedrijf Tonny Media, is ontzettend trots op de RadioRing voor de podcast Door de ogen van de Koning. Dat laat hij donderdag desgevraagd weten aan het ANP tijdens het Gouden RadioRing Gala in Hilversum. “Hij is heel erg voor de koning.”

De prijs “betekent meer dan ik had gedacht, we zijn er eigenlijk ontzettend trots op”, zegt Van Dijk, die de podcast met Tonny Media maakte. “Ik denk dat wij met Tonny altijd voorop hebben proberen te lopen om podcasts voor heel Nederland zo leuk mogelijk te maken.”

Dat heeft de organisatie gedaan met “hele grote bekende namen”. “Maar uiteindelijk: de bekendste naam met denk ik de breedste achterban, in alle lagen van de bevolking, dat is de koning.” Het maken van een podcast met koning Willem-Alexander was “cool” maar “natuurlijk ook ingewikkeld”. “Maar samen met Edwin Evers heb ik het toch als heel leuk en goed ervaren. We zijn heel trots op het eindresultaat.”

Overleggen

Ook is Van Dijk er trots op dat er nu een podcast is met iemand van het koningshuis in Nederland. Koning Willem-Alexander “weet wel dat hij genomineerd is” met de podcast, zegt Van Dijk. “Ik weet wel degelijk dat hij stiekem ook wel trots is op het eindresultaat en zeker dat dat beloond wordt met zo’n mooie prijs.”

Waar de prijs komt te staan, is nog niet zeker. “Dat moet ik even overleggen met de Rijksvoorlichtingsdienst en met Edwin, maar anders komt ie gewoon lekker op het kantoor van Tonny Media te staan.”

In de podcast sprak radio-dj Edwin Evers met koning Willem-Alexander over tien jaar koningschap. In elke uitzending, in totaal tien, stond een jaar uit zijn koningschap centraal.