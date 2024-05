Trouwjurk Máxima te zien bij trouwjurkenexpo in Leeuwarden

Het Fries Museum in Leeuwarden opent in het najaar een tentoonstelling over de trouwjurk in de laatste 250 jaar. Ook de jurk die Valentino ontwierp voor koningin Máxima toen ze 22 jaar geleden trouwde met Willem-Alexander, is er volgens het museum te bekijken.

Op de tentoonstelling Ja, ik wil! worden zo’n zestig jurken opgesteld. De oudste trouwkleren zijn uit de achttiende eeuw, maar veel is van recent en soms van ontwerpers van naam en faam, zoals Viktor&Rolf (vertegenwoordigd met de jurk van Nikkie de Jager), Iris van Herpen en Jan Taminiau. De tentoonstelling is van 14 september tot en met 16 februari te bezoeken.

“De diversiteit van de jurken toont niet alleen de veranderende mode, maar biedt ook een kijkje in maatschappelijke thema’s als individualiteit, emancipatie en gendergelijkheid”, aldus het museum.

Het museum is overigens nog wel op zoek naar een trouwjurk uit het legendarische tv-programma Ron’s Honeymoonquiz (TROS/RTL4, 1987-1996). “Het programma droeg bij aan de populariteit van de lange witte trouwjurk”, aldus de Friese instelling.