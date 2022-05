UvA is trots vanwege komst prinses Amalia

De Universiteit van Amsterdam is “trots” wegens de komst van prinses Amalia. Dat laat de onderwijsinstelling maandag weten. “Wij wensen haar, net als alle eerstejaars, heel veel succes en plezier met haar opleiding”, meldt de UvA in een verklaring.

De Prinses van Oranje start het aankomende collegejaar aan de Universiteit van Amsterdam met de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). De studie combineert rechtsgeleerdheid, economie, politicologie en psychologie. Het is een Engelstalige opleiding, met zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.

Volgens decaan Radboud Winkels leert de opleiding “studenten samen te werken en vanuit meerdere kanten naar onderwerpen te kijken. Denk aan de coronacrisis: het ging niet alleen over gezondheid, maar ook over belangen van ondernemers, over eenzaamheid en over fundamentele rechten. Al die disciplines komen in samenhang aan bod bij PPLE.”

Prinses Amalia heeft, om toegelaten te worden tot de opleiding, de reguliere selectieprocedure voor PPLE in zijn geheel en met goed resultaat doorlopen. Zij begint in september, samen met de 220 anderen in haar jaar, meldt de UvA.