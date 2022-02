Van Vollenhoven: brons voor schaatssters ‘fantastische prestatie’

Pieter van Vollenhoven was dinsdag, ondanks het mislopen van de finale ploegenachtervolging bij het schaatsen, een blij man. De Nederlandse schaatssters wonnen nog wel brons, volgens de man van prinses Margriet ook een “fantastische prestatie”.

Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen liepen dinsdag de finale om het goud bij de ploegenachtervolging mis. De vrouwen wonnen nog wel brons ten koste van Rusland, maar de mannen bleven na hun race met de Verenigde Staten met lege handen over.

Hoewel gehoopt was op de eerste plaats, mocht de bronzen plak bij de schaatssters de pret bij Van Vollenhoven niet drukken. “Natuurlijk zeggen de commentatoren ‘het gaat om goud!’ Maar om op de Olympische Spelen te mogen behoren tot de beste drie…vind ik, of is toch… een fantastische prestatie!!”