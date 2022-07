Van Vollenhoven deelt foto met prinses Margriet voor Palace Day

Pieter van Vollenhoven deelt dinsdag een foto van hem en zijn vrouw, prinses Margriet, voor Paleis het Loo. Dat doet Van Vollenhoven omdat het dinsdag Palace Day is. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan koninklijke paleizen wereldwijd.

“Ter ere van de Paleis Het Loo dag deze foto die genomen is ter ere van the Netherlands America Foundation bijeenkomst op het Loo”, schrijft Van Vollenhoven bij de foto van het stel voor het paleis in Apeldoorn. De prinses draagt een lange paarse jurk op de foto en Van Vollenhoven een zwart pak. De twee hebben een arm om elkaar heen geslagen.

Toch is Van Vollenhoven niet helemaal tevreden met de foto, vertelt hij. “Ik geef toe dat er mooiere foto’s bestaan….!!”

Ook het paleis zelf staat stil bij deze dag. “Vandaag is @Palace_Day!” schrijft het paleis op Twitter. “Deel jouw mooiste foto met #palaceday of bekijk alle foto’s die vandaag worden gedeeld met deze hashtag. Het thema is biodiversiteit. #paleishetloo#palace#hitteplan#biodiversity”.