Van Vollenhoven: NAVO-lidmaatschap Zweden is van grote betekenis

Pieter van Vollenhoven vindt het voornemen van Zweden om lid te worden van de NAVO “absoluut een beslissing die van grote betekenis is”. Dat schrijft de man van prinses Margriet op Twitter nadat de Zweedse krant Svenska Dagbladet had geschreven dat Zweden het lidmaatschap al in juni zou willen aanvragen op de NAVO-top in Madrid.

“Wij moeten nu nog wel – zowel in EU als in NAVO-verband – het hoofd kunnen bieden aan een Russische inval bij een EU of NAVO lid!!”, vervolgt van Vollenhoven. Zweden is al ruim tweehonderd jaar neutraal, maar sinds de Russische inval in Oekraïne gaan in het land steeds meer stemmen op om toe te treden tot de NAVO.

Ook in Finland is een discussie gaande over het NAVO-lidmaatschap. Premier Sanna Marin heeft gezegd dat binnen enkele weken een besluit wordt genomen over een lidmaatschapsaanvraag. Rusland heeft beide landen gewaarschuwd om geen lid te worden van de NAVO.