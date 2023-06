Variant heri heri misschien op menu bij gelegenheden koning

Een aangepaste versie van het Surinaamse gerecht heri heri wordt misschien meegenomen voor gelegenheden van het Koninklijk Huis, zegt senior kok Wilco Arts van de Dienst van het Koninklijk Huis donderdag tegen het ANP. Sinds dinsdag bereiden zestien chef-koks met Afro-Caribische en Surinaamse roots, samen met medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis en inwoners van Amsterdam, zevenduizend heri heri-gerechten in de keukens van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Die worden verdeeld onder de deelnemende organisaties in Amsterdam.

Arts helpt sinds de start mee met het bereiden van het Surinaamse gerecht voor Free Heri Heri For All, georganiseerd door KIP Republic. “Ik vind het leuk om mee te helpen. Je ziet echt de passie. Het betekent veel, dat zie je, dat proef je.” De chef helpt mee met de groep van zestien chefs, onder wie chef-kok Nikita Tjon-Affo. “Als je benaderd wordt voor zoiets dan schreeuw je meteen ja”, zegt Tjon-Affo. De heri heri-maaltijden dienen een belangrijk doel, vertelt hij. “Eten verbindt en het is belangrijk dat er meer bewustwording in Nederland komt voor het slavernijverleden.”

Bakkeljauw

Heri heri werd op de plantages gegeten door tot slaaf gemaakten en bestaat uit gekookte zoete aardappel, cassave, gele en groene banaan, bakkeljauw en een ei. Vooral het bereiden van de bakkeljauw vond Arts “leuk om te doen”. “Dit is een gepekelde gedroogde vis, die wordt gespoeld en geblancheerd, een soort van licht gekookt. Daarna worden er uien, knoflook, tomaten, tomatenpuree en wat selderij aangezet in olie. Dan bak je die geblancheerde vis in de olie met de specerijen en laat je het stoven.”

Arts maakt onderdeel uit van het team dat voor de koninklijke familie kookt, legt Arts uit, maar ook bij evenementen zoals een staatsbezoek. Op de vraag of de koning of andere leden van de familie binnenkort heri heri te eten zullen krijgen, antwoordt Arts: “Ik denk in deze vorm niet.” De kok denkt aan “een aangepaste versie, of misschien een klein onderdeel”. “Ik vind zelf de bakkeljauw heel smaakvol, heel krachtig. Ik denk dat dat misschien als een klein hapje bij een receptie of iets zou kunnen. Iets minder heftig, iets minder knoflook. Een beetje een paleisversie van het gerecht.”

Niet alleen Arts spreekt van een goede sfeer gedurende de lange dagen dat heri heri wordt gemaakt. Ook Claudia Hörster, directeur van de koninklijke verzamelingen, helpt mee. “Ik heb gister tot elf uur in de afwaskeuken gestaan. Het is super leuk die samenwerking en je leert ontzettend veel. Gister stond de muziek aan, het was echt een fijne sfeer. Een feest om mee te maken.”