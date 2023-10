Veel partijen willen dat koning belasting gaat betalen

Als het aan een groeiend aantal politieke partijen ligt, gaat de koning in de toekomst belasting betalen. Dat staat in een inventarisatie van de NOS uit de verschillende verkiezingsprogramma’s en de KiesWijzer.

De koning betaalt geen belasting over zijn inkomen, erfenissen, schenkingen en een deel van het vermogen van de Oranjes. Dit is vastgelegd in de grondwet van 1848. Een aantal partijen vindt al langer dat er een einde moet komen aan die vrijstellingen. Dit geldt voor D66, GroenLinks/PvdA, SP, PVV, Partij voor de Dieren, DENK, BIJ1 en Volt.

Ook BBB vindt volgens de NOS dat de koning “net als iedereen” belasting moet betalen. Het onderwerp is ook opgenomen in het programma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt, die stelt dat het “niet betalen van inkomstenbelasting niet van deze tijd is”, en het programma van JA21

De VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP zijn nog steeds tegen het aanpassen van deze vrijstelling uit 1848. Overigens betekent het feit dat het voorstel in de diverse programma’s staat nog niet dat de aanpassing ook wordt doorgevoerd na de verkiezingen.