Verhaal van Nederland over de Oranjes vanaf eind januari te zien

Het vervolg van de serie Het verhaal van Nederland is vanaf 31 januari te zien op NPO 1. De reeks over het vorstenhuis Oranje-Nassau telt acht afleveringen, heeft omroep NTR maandag bekendgemaakt.

In de serie vertelt acteur Daan Schuurmans het verhaal vanaf het moment dat de eerste Nassaus voet op Nederlandse bodem zetten tot aan koning Willem-Alexander. “Het was een feest om met, nagenoeg, dezelfde bevlogen ploeg mensen die Het verhaal van Nederland maakte ditmaal in de rijke geschiedenis van de Oranje Nassaus te duiken”, zegt Schuurmans, die ook de verteller was van het eerste seizoen.

In het eerste seizoen van Het Verhaal van Nederland werd vorig jaar wekelijks een periode uit de geschiedenis van Nederland uitgelicht. Het programma was wekelijks goed voor zo’n 1,5 miljoen tot 2 miljoen kijkers.