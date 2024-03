Videolandserie Máxima beleeft wereldpremière in Cannes

De Videolandserie over koningin Máxima is geselecteerd voor het filmfestival van Cannes. De dramaserie beleeft op 9 april zijn wereldpremière op het Franse filmfestival, maakt de streamingdienst dinsdag bekend.

Het is de eerste keer dat een Videoland Original op het filmfestival in première gaat. De cast, regisseur en producent zijn aanwezig.

Ook in andere landen is er interesse in de serie. Eerder werd al bekend dat hij is verkocht aan landen als Duitsland, België en Kroatië.

20 april

De serie Máxima is vanaf 20 april te zien op de streamingdienst en op diezelfde dag wordt de eerste aflevering uitgezonden op RTL 4. De hoofdrollen worden vertolkt door de Argentijnse actrice Delfina Chaves (Máxima) en de Nederlandse acteur Martijn Lakemeier (Willem-Alexander). Koningin Beatrix wordt gespeeld door actrice Elsie de Brauw en de Duitse acteur Sebastian Koch vertolkt de rol van prins Claus.

De serie gaat over het leven van koningin Máxima en is gebaseerd op de bestseller van Marcia Luyten. Het verhaal begint in 1999 in Sevilla, wanneer Máxima en Willem-Alexander elkaar voor het eerst ontmoeten.