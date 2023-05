Viva Máxima! 10x typisch onze koningin

Van zoete zondes naar stijlfoutjes en van kritische blikken tot onderonsjes met Beatrix. In Vorsten 6 trakteren we op typisch Máxima in 52 momenten! Op 17 mei viert de koningin haar 52ste verjaardag, daarom online de eerste 10x typisch Máxima, in Vorsten 6 vindt u er nog eens 42. In totaal eentje voor elk levensjaar! U bestelt Vorsten 6 in de shop.

1. Typisch in beeld: 3x dansen

Het plezier spat ervan af – Máxima’s Argentijnse roots zijn op de dansvloer duidelijk zichtbaar. Bekijk meer dansende Máxima op Instagram.





2. Quote

‘Werken hoort bij wie ik ben. Mijn man heeft mij zo ontmoet, als werkende vrouw. Ik zou het niet anders kunnen.’

3. Typisch in beeld: 3x zwanger

Van links naar rechts: zwanger van Amalia, Alexia en Ariane

Amalia

Alexia

Ariane

4. Quote

Stijlgevoel en sparen: het kwam met vallen en opstaan. ‘Ik heb veel dingen gekocht waarvan ik dacht: wat héb je daaraan? Oorbellen, of een haarstukje. Dat werkte dan helemaal niet, mijn haar zag er niet uit. En dat terwijl het best duur was.’

5. Toen en nu: nog altijd oog voor elkaar

Den Haag, 2001

Athene, 2022

6. Over Máxima: prinses Beatrix

‘Wij hebben Máxima leren kennen als een intelligente, moderne vrouw, moedig en trouw aan hen die haar

dierbaar zijn. Zij heeft voor de moeilijke keus gestaan zich aan te passen aan de bijzondere levensopdracht van onze oudste zoon.’ Beatrix over Máxima in 2001

7. 3x schoonmoeder: onderonsjes met Beatrix

2001

2013

2011

8. Typisch Máxima: quote

Herinneringen aan haar eerste bezoek aan Nederland: ‘Ik zag een vrouw op een fiets, een kind voorop, een kind achterop, een bos bloemen. Ik zei: “Dat zou ik nooit kunnen hoor!”’

bruiden met lef Door de jaren heen hebben we in Vorsten heel wat onconventionele bruiden voorbij zien komen. De een koos voor mini, de ander juist voor maximaal.

9. 3x veldwerk

Onder de mensen, in India, Ethiopië en Jordanië tijdens veldwerk voor de Verenigde Naties

Ethiopië

Jordanië

India

10. Typisch Máxima: over Amalia

‘Ik zie haar niet als de toekomstige koningin, maar als mijn kleine baby. Een meisje dat het heel goed doet, heel verantwoordelijk is, ze beseft haar toekomst maar gaat daar heel goed mee om.’