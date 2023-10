Vliegtuig mee op staatsbezoek om mogelijke terugkeer voor Israël

Voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zuid-Afrika is een extra defensievliegtuig mee om “flexibel” te zijn rondom de situatie in Israël. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie desgevraagd aan het ANP.

Het koningspaar kwam woensdagochtend met het regeringstoestel aan op Waterkloof Air Force Base. Even daarvoor landde een nieuw toestel van de Koninklijke Luchtmacht, de Gulfstream 650ER, met daarin defensieminister Kajsa Ollongren.

De zegsvrouw benadrukt dat het extra toestel is ingezet om “flexibel” te zijn, zodat een minister eventueel terug naar Nederland kan wanneer dit nodig is. Andere reden is dat er een grote ministersdelegatie mee is. Naast Ollongren reizen minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) mee.