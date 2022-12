Voorzitter: onderzoek naar rol koningshuis in verleden hoog tijd

Emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie, die voorzitter is van het onafhankelijke onderzoek naar de rol van het koningshuis in de koloniale geschiedenis, noemt dat onderzoek “hoog tijd”. Volgens hem is er “opmerkelijk weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp”, zei hij op NPO Radio 1.

Op verzoek van de koning wordt een onderzoek van drie jaar gedaan naar de rol van zijn familie in de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden. “Het gaat over allerlei aspecten”, zegt Oostindie. “Het gaat over in hoeverre de Oranjes betrokken waren bij de besluitvorming. Het gaat over de opbrengst van de koninklijke familie zelf maar ook over het beeld dat over de Oranje-Nassaus werd gecreëerd in de koloniën over zee.”

Dieper op de aspecten van het onderzoek ingaan, kan de voorzitter zo vroeg in het proces nog niet. “Het zwaartepunt ligt op de geschiedenis, maar we willen ook antwoord geven op de vraag: wat betekent dit vandaag?”

Of het onderzoek zal betekenen dat de koning excuses gaat aanbieden voor de slavernij, weet Oostindie niet. “Dat is niet het doel en daar wil ik helemaal niet op vooruitlopen”, zegt hij. “Wel zijn er hele duidelijke afspraken gemaakt dat het echt onafhankelijk is. Dat alles wat we naar boven kunnen halen naar boven zullen brengen.”