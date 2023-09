Weeronline: behoorlijk wisselvallige Prinsjesdag

Het lijkt aanstaande dinsdag een behoorlijk wisselvallige Prinsjesdag te worden. Dat stelt Weeronline in een eerste verwachting. Er is een grote kans op buien waarbij het soms stevig kan doorregenen.

Het weerbureau benadrukt dat de onzekerheid nog erg groot is, maar momenteel ligt de buienkans rond 85 procent. Daarbij kan het soms ook stevig doorregenen, al zijn er ook droge momenten waarbij de zon af en toe schijnt. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden.

Het weer tijdens Prinsjesdag kan van jaar tot jaar flink verschillen. Zo was in 2020 de warmste Prinsjesdag ooit met 30,3 graden. In 1993 was het juist koud. Het regende toen vrijwel de hele dag en het werd niet warmer dan 11,8 graden.