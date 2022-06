Video: Wilhelmus klinkt bij welkomstceremonie koningspaar in Wenen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandag officieel welkom geheten in Oostenrijk. Bij de ceremonie ter ere van het staatsbezoek klonk als eerste het Wilhelmus over de binnenplaats van de Hofburg, de officiële residentie van de Oostenrijkse bondspresident. Daarna volgde het volkslied van het gastland.

De koning en de koningin werden bij de ceremonie begroet door bondspresident Alexander van der Bellen. Na een eregroet door de Commandant Erewacht werd Willem-Alexander uitgenodigd voor een inspectie van de erewacht. Máxima liep enkele meters achter hen. Vervolgens werden de delegaties aan elkaar voorgesteld.

“Fijn om hier weer te zijn”, zei Willem-Alexander in het Duits tegen de toegestroomde Oostenrijkse pers. Daarna poseerden het koningspaar en Van der Bellen en zijn echtgenote voor de historische poort Bellariator van de Hofburg. Het paleiscomplex is een van de grootste ter wereld en het grootste niet-religieuze gebouwencomplex van Europa. De Oostenrijkse bondspresident werkt hier en ook verschillende musea en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn in de Hofburg gevestigd.

De delegaties zetten vervolgens de gesprekken achter gesloten deuren voort. Na de lunch gaat het bezoek halverwege de middag verder met een kranslegging bij het Namenmonument in Wenen.