Willem-Alexander aanwezig bij start herdenkingsjaar 1572

Koning Willem-Alexander is donderdag 24 maart aanwezig bij de start van het landelijke herdenkingsjaar 1572 in Brielle (Zuid-Holland). In het herdenkingsjaar, waarbij de inname van Den Briel en de start van de Tachtigjarige Oorlog wordt herdacht, staan de vier waarden ‘vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid’ centraal.

In de Sint-Catharijnekerk in Brielle onthult de koning de gedenksteen Brielle 450 jaar Eersteling der Vrijheid. Ook krijgt hij het eerste exemplaar van het boek Willem van Oranje in brieven: de Opstand in 1572. Hij praat daarnaast met jongeren en burgemeesters. Professor Guido Marnef, van de universiteit van Antwerpen, spreekt over de historische betekenis van de gebeurtenissen in 1572.

Door het hele land zijn tijdens het herdenkingsjaar activiteiten gepland. Er zijn bijeenkomsten, tentoonstellingen en er komen verscheidene publicaties uit over het begin van de Tachtigjarige Oorlog.