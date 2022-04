Willem-Alexander bedankt Limburg voor ‘onvergetelijke’ Koningsdag

Koning Willem-Alexander heeft iedereen in Limburg bedankt voor een “onvergetelijke” Koningsdag. Rond 13.15 uur zat het programma voor de koninklijke familie in Maastricht er na ruim twee uur op. In zijn woord van dank schonk de koning ook kort aandacht aan de coronacrisis, de overstroming in Limburg en de situatie in Oekraïne.

“Twee jaar lang heeft dit in het vat gezeten. Wat in het vat zit, is niet verzuurd”, begint de koning zijn verhaal. “Twee lange jaren van individueel coronaleed en collectief chagrijn. Twee lange jaren waarin Limburg keihard geraakt is door de coronacrisis en ook nog een watersnoodramp over zich heen kreeg.”

De koning besluit zijn verhaal met een woord van dank. “Wij zijn intens dankbaar dat we dit in vrede kunnen vieren, in de wetenschap dat een paar honderd kilometer verderop in Oekraïne die arme mensen vrijheid niet gegeven is.”

De koninklijke familie vierde Koningsdag dit jaar in Maastricht, waar het bezoek eigenlijk in 2020 al zou plaatsvinden. Het is de eerste keer sinds twee jaar dat de verjaardag van de koning, die dit jaar 55 werd, weer zonder coronamaatregelen werd georganiseerd. Onder anderen André Rieu en Rowwen Hèze vierden zijn verjaardag mee.