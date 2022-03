Willem-Alexander belooft om met Levchenko naar Oekraïne te gaan

Oud-voetballer Evgeniy Levchenko gaat zodra de oorlog voorbij is samen met koning Willem-Alexander naar Oekraïne. Die afspraak maakten de twee dinsdag, toen de koning en koningin Máxima spraken met mensen uit de Oekraïense gemeenschap.

Op zijn Instagram bedankte de ex-voetballer het koningspaar voor de ontmoeting. “Dank U, Majesteit Willem-Alexander en Máxima voor Uw tijd, Uw solidariteit en de steun aan Oekraïne”, schreef Levchenko bij een foto waarop hij naast de koning staat. Willem-Alexander houdt een tenue van het Oekraïens voetbalelftal met het nummer 14 in zijn handen.

De oud-voetballer, die acht interlands speelde voor Oekraïne, vertelt daarna over de afspraak die hij met de koning maakte. “De afspraak staat, zodra de oorlog stopt, gaan we samen naar Oekraïne en geven we dit shirt aan president Zelenski.”