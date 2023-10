Willem-Alexander biedt troost na schietpartijen Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft maandag bij zijn bezoek aan Rotterdam naar aanleiding van de fatale schietpartijen zijn medeleven aan alle betrokkenen geuit. “We slaan een letterlijke en figuurlijke arm om hen heen”, zei de koning na afloop van het bezoek aan Delfshaven.

De koning sprak onder anderen met nabestaanden van de drie slachtoffers en ontmoette ook buurtbewoners, artsen, studenten en medewerkers van het Erasmus MC. Verder had Willem-Alexander ook een gesprek met hulpverleners die in actie kwamen bij de incidenten. De nabestaanden en buurtgenoten vertelden over hun gevoelens en over de vragen waar zij mee zitten.

De koning en koningin reageerden donderdag ook online al op het nieuws. “Ons hart gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers van de geweldsdaden van vanmiddag in Rotterdam”, schreef het paar op sociale media. “Wij leven met u mee bij dit intense verdriet en begrijpen uw ontreddering. Ook denken wij aan iedereen die in angst verkeerde tijdens en na deze gruwelijke acties. Veel dank aan politie en hulpverleners voor hun toegewijde inzet.”

Bij de twee schietincidenten kwamen donderdag een 43-jarige docent van het Erasmus MC en een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter om het leven.