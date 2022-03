Willem-Alexander brengt bezoek aan reclassering in Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in Amsterdam bij een werkbezoek aan Reclassering Nederland gesproken met veroordeelden over de uitvoering van hun werkstraffen. Op het regiokantoor sprak hij later ook met medewerkers van de reclassering en iemand die een tijd door de stichting begeleid is.

De koning werd in de middag ontvangen op de werkstraflocatie Lutmastraat in stadsdeel de Pijp. In de algemene ruimte van het pand kreeg de koning van onder anderen Johan Bac, directeur van Reclassering Nederland, uitleg over het werk van de reclassering. Ook werd hem verteld over over de dagelijkse gang van zaken in het pand en de enorme diversiteit aan werkgestraften die er op dagelijkse basis het pand betreedt. Van jonge jongens tot directeuren en zo nu en dan een bekende Nederlander.

Na een half uur op de locatie kwamen de eerste groepjes terug van hun werk in onder meer buurthuizen, op begraafplaatsen, bij de voedselbank of in het groenonderhoud. Een van de groepen mensen die een werkstraf hebben gekregen ging vervolgens in gesprek met de vorst. Ze vertelden hem onder meer over hoe hun werkdagen er zoal uitzien. Willem-Alexander wilde van hen weten hoe zij het ervaren om een werkstraf uit te voeren. Omgekeerd hadden zij ook vragen voor de koning en wilden zij met hem op de foto.

Reclassering

Het werkbezoek werd daarna voortgezet op het regiokantoor Noord-West van Reclassering Nederland aan de Wibautstraat. Willem-Alexander kreeg daar meer te horen over het adviserende en toezichthoudende werk bij de reclassering, waarbij onder meer dieper werd ingegaan op de monitoring van reclassanten met een enkelband. De koning kreeg ook meer inzicht in de perspectieven van werkgestraften en risico’s bij de uitvoering van de taakstraffen, waarvan er jaarlijks zo’n 30.000 tot 35.000 worden uitgevoerd. In 2023 bestaat Reclassering Nederland 200 jaar.

Ter afsluiting maakte Willem-Alexander nog kennis met een ex-reclassent. Deze jongeman vertelde de koning over hoe het eerste contact met de reclassering jaren geleden wat stroef verliep, maar dat er uiteindelijk toch een klik was en hij inmiddels bijna zijn eerste vaste baan heeft. Na ook hier nog even met enkele medewerkers van de reclassering op de foto te zijn gegaan, nam de koning afscheid.