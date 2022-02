Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag de president van Portugal ontvangen, Marcelo Rebelo de Sousa. Het bezoek vond plaats op Paleis Huis ten Bosch.

Rebelo de Sousa is in Nederland voor de tentoonstelling van de Brits-Portugese kunstenares Paula Rego in het Kunstmuseum in Den Haag.

De koning kreeg vorige week ook al hoog bezoek uit het buitenland. De Colombiaanse president Iván Duque ging woensdag bij hem langs.