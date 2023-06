Willem-Alexander en Máxima bekijken Atomium in Brussel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag in Brussel het Atomium bekeken. Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen hun driedaagse staatsbezoek aan België met een bezoek aan de hoofdstad, waar zij in de ochtend per trein arriveerden.

Het Atomium, ontworpen voor de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958, beeldt de structuur van een ijzerkristal uit. De Belgische ingenieur André Waterkeyn maakte het ontwerp voor het kunstwerk, dat de vorm heeft van een kubus met een atoom op elke hoek. Die worden onderling verbonden door twintig buizen. Het Atomium is gerestaureerd tussen 2004 en 2006. Hierbij is het aluminium vervangen door roestvrij staal.

Het kunstwerk trekt jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers, is op de website van het Atomium te lezen, en is daarmee de grootste toeristische trekpleister van de stad.

In de ochtend werden de koning en koningin officieel welkom geheten op het Koninklijk Paleis, legden zij een krans bij het Graf van de Onbekende Soldaat en ontmoetten zij onder anderen premier Alexander De Croo. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Kasteel van Laken.