Willem-Alexander en Máxima bij finish 6e etappe The Ocean Race

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken zondag de finish van de 6e etappe van The Ocean Race in Den Haag. Het koningspaar is op het water aanwezig bij de finish van de IMOCA-klasse, waaraan de snelste en innovatiefste boten meedoen.

Voorafgaand aan de finish bracht het koningspaar een bezoek aan het Nederlandse team JAJO onder leiding van Jelmer van Beek. Het team neemt deel aan de VO65-klasse van The Ocean Race.

De IMOCA-boten en de VO65-boten zijn verschillende types zeilboten die worden gebruikt in The Ocean Race. De IMOCA-boten varen alle negen etappes. De VO65-boten voltooien enkel de drie Europese etappes.

De 6e etappe van The Ocean Race ging donderdag van start in het Deense Aarhus. De schepen finishen zondag voor de kust van Scheveningen. Tot en met donderdag 15 juni is Scheveningen de thuishaven van The Ocean Race. De deelnemende teams van de race rond de wereld beginnen vanuit Den Haag aan de laatste etappe naar Genua