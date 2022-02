Willem-Alexander en Máxima ‘euforisch’ met winst Nuis

Koning Willem-Alexander en Máxima hebben schaatser Kjeld Nuis gefeliciteerd met zijn gouden plak op de 1500 meter in Beijing. De 32-jarige Zuid-Hollander was dinsdag met een olympisch record van 1.43,21 net iets sneller dan landgenoot Thomas Krol (1.43,55) en wist daarmee zijn olympische titel te prolongeren.

“Alle ogen waren gericht op de 1500 meter. Kjeld Nuis wist op het juiste moment een fantastische rit te rijden in een nieuw Olympisch record! De spanning die hij voorafgaand voelde, heeft hij omgezet in een gouden rit. Wat een euforie, bij hemzelf en ook bij ons als toeschouwer op afstand”, schrijven Willem-Alexander en Máxima bij een foto van Nuis in actie. “Wij feliciteren hem met het prolongeren van zijn Olympische titel op de 1500 meter.”

Het is overigens niet zeker of de koning en koningin de race van Nuis live hebben gezien. Máxima was op pad in Breda om met ondernemers te praten die hard zijn geraakt door de coronacrisis en Willem-Alexander had dinsdag meerdere kennismakingsgesprekken met bewindspersonen van het kabinet-Rutte IV.

Het is de derde olympische gouden medaille voor Nuis. Bij de Spelen in Zuid-Korea in 2018 won hij goud op de 1000 en de 1500 meter.