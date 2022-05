Willem-Alexander en Máxima leggen krans bij Nationaal Monument

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen ook deze 4 mei namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Nederland staat op deze dag stil bij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Voor het eerst in twee jaar is dit ook weer met publiek.

De dodenherdenking op de Dam geldt als nationaal gedenkmoment, maar door het hele land zijn herdenkingen en plechtigheden. In de Nieuwe Kerk spreekt historicus en presentator Hans Goedkoop de 4 mei-voordracht uit. Rond 19.50 uur begint de plechtigheid buiten op de Dam, waarbij de koning en koningin de krans leggen bij het monument. Daarna blaast een militaire trompettist de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgen. Burgemeester Femke Halsema houdt daarna een toespraak.

Ook prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven wonen herdenkingsbijeenkomsten bij. De zus van prinses Beatrix is in de ochtend aanwezig bij de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg in Rotterdam en ’s avonds herdenkt zij samen met Van Vollenhoven en hun zoon Pieter-Christiaan op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen.