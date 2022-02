Willem-Alexander en Máxima ’trots’ op goud Ireen Wüst

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben schaatsster Ireen Wüst gefeliciteerd met haar gouden plak op de 1500 meter in Beijing. Daarmee is ze de eerste Nederlandse sporter ooit die op vijf Olympische Spelen een gouden medaille pakt.

“Wat een fenomenale rit van Ireen Wüst! Het zenuwslopende wachten was tergend, maar maakte de ontlading van deze historische overwinning extra mooi. Wüst heeft haar imposante carrière afgesloten op geheel eigen wijze: met volledige focus en ijzersterke wilskracht”, schrijft het paar. “Haar debuut op de Spelen in Turijn leverde al goud op en 16 jaar later weet zij opnieuw goud op haar naam te schrijven. Vol trots feliciteren wij haar met de prolongatie op de 1500 meter.”

Wüst pakte bij haar olympische debuut op de Spelen van 2006 in Turijn goud op de 3000 meter. Vier jaar later in Vancouver werd ze olympisch kampioene op de 1500 meter, in Sotsji 2014 won ze goud op de 3000 meter en op de ploegenachtervolging. Op haar vierde Spelen, in 2018 in Pyeongchang, was Wüst weer de beste op de 1500 meter en ze prolongeerde haar titel maandag in Beijing. Daarnaast heeft ze ook nog vijf zilveren en een bronzen medaille veroverd op de Spelen. Met een totaal van twaalf olympische medailles staat Wüst internationaal gezien in een select rijtje. Alleen langlaufster Marit Bjørgen (vijftien medailles, waarvan acht keer goud) en biatleet Ole Einar Bjørndalen (dertien medailles, acht goud) uit Noorwegen waren nog succesvoller op de Winterspelen.

Vanwege de coronacrisis zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet naar China gereisd om de Nederlandse sporters te steunen.