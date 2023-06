Willem-Alexander en Máxima wonen themagesprek watermanagement bij

Het Nederlandse en het Belgische koningspaar hebben woensdag tijdens een themagesprek meer te horen gekregen over de manier waarop Nederland en België samenwerken om extreme wateroverlast tegengaan. Het themagesprek vond plaats in het Kasteel van Seneffe. Zowel delen van België als van Nederland werden zwaar getroffen door de overstromingen in de zomer van 2021.

Tijdens de themalunch zijn presentaties over dit thema gegeven door Personne Francis, inspecteur-generaal bij Hainaut Ingénierie Technique, en Liz van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Klimaatverandering zorgt voor extreme regenbuien en meer droogte. Nederland en België werken samen met het oog op de grensoverschrijdende wateren, maar slaan ook de handen ineen om te werken aan kennisontwikkeling en oplossingen tegen wateroverlast.

Koning Willem-Alexander sprak meermaals zijn steun uit voor de getroffenen van de overstromingen. Daarnaast bezocht het koningspaar Valkenburg, dat door de hevige regenval te maken kreeg met wateroverlast. Bijna een jaar na de wateroverlast brachten de koning en koningin opnieuw een bezoek aan de stad om te kijken hoe het ging met bewoners en ondernemers.

In het zuiden van Limburg viel destijds in twee dagen tijd een enorme hoeveelheid regen, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. Valkenburg was de zwaarst getroffen plek. Daar viel in korte tijd bijna 200 millimeter regen.