Willem-Alexander en Rutte naar Nederlandse Veteranendag

Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte wonen zaterdag in Den Haag de Nederlandse Veteranendag bij. Tijdens dit eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen houdt de koning onder meer een toespraak en reikt hij achttien vaandelopschriften uit aan eenheden van de krijgsmacht die zich tijdens de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden.

De dag begint met een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg. Hier vertellen veteranen, in combinatie met muziek en filmbeelden, persoonlijke verhalen. De minister-president sluit de ceremonie met een toespraak af, waarna de koning met een aantal veteranen in gesprek gaat.

Op de Hofvijver reikt Willem-Alexander vervolgens aan zestien eenheden van de Koninklijke Landmacht, aan een eenheid van het Korps Mariniers en aan een eenheid van de Koninklijke Luchtmacht een vaandelopschrift uit. Dit is een eervolle vermelding die laat zien dat een eenheid zich heeft onderscheiden tijdens een bepaald gevecht. De koning houdt tijdens de ceremonie met minister van Defensie Kajsa Ollongren een toespraak.

Op de Kneuterdijk neemt Willem-Alexander in de middag het defilé af waaraan meer dan honderd militaire eenheden deelnemen. Vooraan lopen dan de achttien detachementen die kort daarvoor door de koning zijn onderscheiden. Daarachter volgen de eenheden met veteranen en actieve militairen van alle krijgsmachtdelen.