Willem-Alexander grapt: Rutte eet als enige koekjes in het paleis

De enige bezoeker van koning Willem-Alexander die wel eens een koekje eet, is premier Mark Rutte. Dat vertelt de koning lachend tijdens zijn bezoek aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering bestaat dit jaar vijftig jaar.

Bij aankomst vertellen de raadsleden Willem-Alexander over het bezoek van Rutte aan de WRR een tijdje geleden. Er stonden allerlei koekjes en gezonde hapjes op tafel, zeiden de raadsleden. “Dan weet ik wel wat hij kiest”, zegt de koning lachend. “Rutte is de enige die de koekjes eet in het paleis.”

Tijdens het gesprek krijgt de koning ook informatie over gezond leven en over hoe moeilijk het vaak is om dat in de praktijk te brengen. Zelf begint hij morgen met gezond eten, zei hij grappend. “Eerst nog maar een kopje koffie.”