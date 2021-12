Willem-Alexander hoort over voordringers bij boosterprik

Koning Willem-Alexander zal niet voordringen om zijn boosterprik tegen het coronavirus te halen, maar vrijdagmiddag tijdens zijn werkbezoek aan vaccinatielocaties van GGD Haaglanden hoorde hij dat niet iedereen er zo over denkt. Integendeel.

“Mensen proberen van alles om voor te dringen”, vertelde Marijke Schapers, projectmanager vaccinatie. “We hadden in Rijswijk een meneer die graag zo’n prik wilde hebben en bij de poort wachtte totdat een oudere mevrouw aankwam. Hij drong zich aan haar op. ‘Ik ben uw mantelzorger’ zo zei hij. Op die manier hoopte hij gelijk met haar geprikt te kunnen worden, want mantelzorgers kunnen gelijk met degene voor wie ze zorgen een boosterprik krijgen.”

“We hebben al veel meegemaakt”, beaamde GGD-directeur Anneke de Boer. De Italiaan die zich laatst in eigen land meldde met een valse arm – hij wilde niet geprikt worden maar wel een QR-code krijgen voor de coronapas – kende ook in Den Haag navolgers. “Dat hebben we ook gezien”, zei Marijke Schapers. “Ook in Nederland?”, vroeg Willem-Alexander verbaasd.

De koning was bekend met de sluiproute die Nederlanders nemen door in Duitsland of Frankrijk een prik te halen en in het gesprek bij de GGD vroeg hij of in Nederland bloed automatisch wordt getest op antistoffen.

Hij had dat namelijk met een van zijn dochters die toevallig in het buitenland geprikt moest worden – wie en waar zei Willem-Alexander er niet bij – meegemaakt. Van iedereen bij wie bloed wordt afgenomen, wordt meteen ook naar antistoffen voor corona gekeken, zonder te vragen. “Dan heb je meteen veel data.” In Nederland echter gebeurt het slechts steekproefsgewijs, maar De Boer dacht dat daarmee wel genoeg informatie boven water werd gehaald.